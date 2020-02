Plantão Judiciário de Carnaval na região atenderá casos de urgência

Matéria publicada em 20 de fevereiro de 2020, 12:18 horas

Sul Fluminense – Os plantões judiciários durante o feriado prolongado funcionarão no Sul Fluminense, na segunda (24) e terça-feira (25) de Carnaval, e na quarta-feira de cinzas (26). Neste período, serão atendidos casos de caráter urgente como: autorização para viagem de crianças e adolescentes; alvará de sepultamento; busca e apreensão de menores; internação em hospitais; e mandados de prisão.

Também serão resolvidos casos de violência doméstica e familiar;e e habeas corpus; entre outros assuntos que necessitam de uma resposta imediata, poderão ser decididos nos plantões judiciários.

Para os moradores interessados das cidades de Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, Valença, Rio das Flores, Itatiaia, Porto Real e Quatis, os plantões serão realizados na segunda-feira, no Juizado Especial Cível de Resende, terça-feira, 1ª Vara Criminal de Barra Mansa, e quarta-feira, 2ª Vara Criminal de Barra Mansa.

Quem mora em Itaguaí, Mangaratiba, Angra dos Reis, Paraty, Mendes, Engenheiro Paulo de Frontin, Paracambi, Rio Claro, Barra do Piraí, Piraí, Pinheiral e Seropédica, os plantões serão realizados na segunda-feira, na Comarca de Piraí, terça-feira, na Vara de Família, Infância, Juventude e do Idoso de Itaguaí, e quarta-feira, 1ª Vara de Família, Infância, Juventude e do Idoso de Angra dos Reis.

Na Comarca da Capital, o Plantão Judiciário do Carnaval funcionará das 11 horas, da sexta-feira (21), até às 11 horas da quinta-feira (27), quando o Tribunal de Justiça volta ao horário normal de funcionamento. O Plantão Judiciário no Centro funciona no prédio do Palácio da Justiça, na Rua Dom Manuel s/nº, Centro (perto da Praça XV).