Plantão Judiciário funcionará em Volta Redonda durante feriados prolongados

Volta Redonda – Moradores de Volta Redonda e região que precisarem recorrer ao Judiciário durante os feriados da Semana Santa, Tiradentes e São Jorge poderão contar com o Plantão Judiciário. O serviço funcionará normalmente no município, conforme escala do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).

Entre os atendimentos realizados durante o plantão estão pedidos de autorização para viagem de crianças e adolescentes, alvarás de sepultamento, casos de violência doméstica e familiar, mandados de prisão, habeas corpus, internações hospitalares e busca e apreensão de menores e demais situações que exigem resposta imediata da Justiça.

Nas comarcas do interior do estado, incluindo Volta Redonda, o plantão funcionará entre os dias 17 e 23 de abril, sempre das 11h às 18h, conforme escala estabelecida pelo TJRJ para cada região.

Além disso, a Central de Audiência de Custódia de Volta Redonda manterá o atendimento normal durante todo o período de feriados, operando em sua unidade para atender os casos de sua competência. Para mais informações sobre o funcionamento do plantão em cada comarca, é possível consultar o site oficial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.