Plataforma de educação gratuita oferece mil vagas para jovens moradores de periferias - Diário do Vale

Matéria publicada em 5 de abril de 2023, 12:19 horas

Edição anterior contou com a parceria do rapper Criolo, que lançou o clipe “Pretos Ganhando Dinheiro Incomoda Demais” com a colaboração dos alunos.

A edição 2023 do projeto Soma+ está com 1.000 vagas gratuitas disponíveis exclusivamente para jovens negros e indígenas moradores de periferias do Brasil interessados em trabalhar no mercado publicitário. O programa contempla cursos online com duração de três meses, nas áreas de atendimento, estratégia, produção e criação, e tem como objetivo expandir o conhecimento profissional, além de impulsionar o início da carreira destes jovens talentos. As inscrições podem ser feitas pelo site somosoma.com até o dia 16 de abril. As aulas são semanais e terão início em 26 de abril.

“Em três anos o Soma+ já capacitou mais de 1100 jovens negros e indígenas periféricos. Alunos e alunas participaram das aulas ministradas pelos próprios profissionais da AKQA SP e convidados do mercado publicitário, entre eles, profissionais de empresas como Google, Tinder, Coca-Cola e Ambev. Queremos convidar mais agências e marcas a participarem dessa iniciativa e abrirem vagas afirmativas para incluírem esses novos talentos no mercado de trabalho. Juntos podemos promover mudanças estruturais capazes de transformar não só o negócio, mas também a sociedade¨, explica Paula Santana, líder da área de Impacto da AKQA, agência responsável pelo programa.

Nas aulas os profissionais compartilham ferramentas, experiências e metodologias de cada área em um ambiente que promove a troca de conhecimento. Ao final do curso, os alunos recebem um certificado que pode ser usado como horas complementares no currículo. A fim de inserir esses jovens no mercado de trabalho, o SOMA+ conectará talentos com agências e empresas que desejam recrutar os futuros profissionais.

Em sua primeira edição, após o término do curso, 87% dos estudantes tiveram entrevistas de emprego e 40% foram contratados. Já a segunda edição, em 2022, contou com outro grande resultado: a parceria com o rapper Criolo. O clipe “Pretos Ganhando Dinheiro Incomoda Demais” é o resultado da campanha Árvore da Riqueza, um trabalho coletivo entre os alunos do Soma+, que juntaram suas vozes e olhares para a publicidade, em parceria com profissionais das agências Gana e Mooc, a Oloko Records e o próprio Criolo.

A iniciativa ‘1 Milhão de Oportunidades’, da UNICEF, é a plataforma oficial para conexão entre os alunos do Soma+ e empresas signatárias com vagas disponíveis na área de comunicação. Entre as corporações que já aderiram ao compromisso estão as agências AKQA, Grupo Ogilvy, H+K, Market Data, Lápis Raro, Hogarth e Ampfy.