Plataforma para agilizar autorização para entrada de ônibus de turismo é lançada em Itatiaia

Matéria publicada em 10 de agosto de 2022, 16:59 horas

Itatiaia- A Secretaria Municipal de Turismo realizou nesta quarta-feira, dia 10, o lançamento de uma plataforma para a otimizar o trabalho de agendamento para a entrada de vans, ônibus e micro-ônibus de turismo no município. Com o lançamento, os pedidos de autorização poderão ser realizados por meio do site www.turismoitatiaia.com.br. Para isso, basta que o interessado faça o cadastro no Portal.

Para agendamento de grupos de excursões dentro do município de Itatiaia, deverão ser observadas todas as definições previstas no Decreto Municipal Nº 3909 de 20 de abril de 2022.

Dentre as recomendações está que os agendamentos sejam feitos com no mínimo de 15 dias de antecedência da data da excursão. Também de acordo com os novos procedimentos, ao realizar a pré-reserva para realização da excursão, a data ficará pré-reservada por 5 dias para verificação das informações e emissão da autorização. Caso todas as informações e voucher não sejam encaminhados, a pré-autorização será automaticamente cancelada.

Para solicitação de agendamento de grupos é obrigatório ter uma ou mais reservas no município, podendo ser: Passeio, Restaurante, Hospedagem ou Day Use, que devem ser comprovadas via voucher emitido pelo estabelecimento. Esse voucher deve ser encaminhado para o e-mail [email protected], logo após a solicitação da pré-reserva.

Após análise da solicitação, a Secretaria de Turismo confirmará a reserva por e-mail. O documento de autorização para entrada no município será emitido posteriormente em até 5 dias antes da data agendada.

Para entrada em Itatiaia é obrigatório apresentar a autorização impressa junto com o comprovante de reserva no Portal de Penedo, caso a mesma não seja apresentada a entrada não será permitida.

Em caso de qualquer alteração de zona ou de decreto, a entrada dos ônibus e vans poderá ser reagendada. Em decorrência disso, a autorização de entrada e permanência só será expedida para o mês subsequente.

De acordo com a legislação o limite máximo é de 20 autorizações diárias, a serem concedidas pela Secretaria de Turismo, sendo ônibus, micro ônibus ou vans.

A contratação do Guia de Turismo Regional RJ é obrigatória e não poderá ser solicitado mais de 2 agendamentos por dia por operadora de turismo. Caso exceda, essa quantidade de agendamentos, serão cancelados automaticamente.

Mais informações podem ser adquiridas junto a Secretaria Municipal de Turismo, que fica localizada na Rua Canto Verde, Penedo. O telefone de contato é (24) 3351-1704