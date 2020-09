PM acaba com baile funk ilegal que tinha uso liberado de drogas em Barra Mansa

Matéria publicada em 27 de setembro de 2020, 08:55 horas

Barra Mansa – A Polícia Militar acabou com um baile funk irregular, que estava acontecendo em um sítio no bairro São Genaro, em Barra Mansa. Oito pessoas foram detidas e levados para a delegacia, pois no local foram encontradas drogas e bebidas alcoólicas. Não havia qualquer tipo de documentação regulamentando o evento. A operação ocorreu no sábado;

No local, foram apreendidos 81 frascos de “Lança Perfume”, duas garrafas de whisky, quatro latas de produto de sola usado como alucinógeno. Os policiais chegaram ao local conseguiram contato com os organizadores, que não conseguiram mostrar alvarás ou licença para realização de eventos. No local também não era respeitada qualquer norma de distanciamento, como previsto no combate ao coronavírus. Havia até mesmo pulseiras para uso dos clientes.

A polícia identificou menores consumindo bebidas alcoólicas e drogas. No fogão do sítio, estavam boa parte do material apreendido e com isso o dono do sítio também acabou detido junto com os organizadores.