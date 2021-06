Matéria publicada em 28 de junho de 2021, 17:51 horas

Barra Mansa – Um patrulhamento realizado na tarde desta segunda-feira (28), na Avenida Camila Rezende, no Perimetral, resultou na apreensão de pássaros, armadilhas e uma espingarda pela prefeitura em parceria com a Polícia Militar Ambiental, em Barra Mansa. No local foram capturadas diversas gaiolas com pássaros, armadilhas para captura e uma espingarda calibre 28 com certificado vencido desde o ano de 2013.

O responsável foi dirigido até a 90ª DP para registro de ocorrência. A ação foi realizada a partir de denúncia anônima e teve o intuito de coibir infrações ambientais relacionadas a aves silvestres em cativeiro.

O Decreto Federal 6.514 de 2008 prevê a sanção de multa de R$ 500 por pássaro, caso não conste nas listas oficiais de risco ou ameaça de extinção. Caso a ave esteja ameaçada de extinção, a multa pode ser de até R$ 5 mil.

O Gerente de Fiscalização Ambiental, Felipe Rodrigues, falou sobre o objetivo do patrulhamento.

– A ação conjunta com a Polícia Militar Ambiental teve a intenção de coibir crimes contra a fauna silvestre e fazer cumprir a legislação ambiental no tocante ao assunto, tendo em vista o crescente número de denúncias de aves em cativeiro – concluiu.

Denúncia

Para denunciar de forma anônima basta entrar em contato com o WhatsApp da Secretaria de Meio Ambiente através do número (24) 99923-7641 ou pelo telefone fixo (24)2106-3408.