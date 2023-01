PM ambiental prende um dos maiores caçadores de animais silvestres da região - Diário do Vale

Matéria publicada em 14 de janeiro de 2023, 13:02 horas

Homem, de 65 anos, mantinha um gavião e jacus em cativeiro; uma capivara morta também foi encontrada com o suspeito

Valença – Agentes da 2ª Unidade de Polícia Ambiental (2ª Upam) prenderam na manhã deste sábado (14) um homem, de 65 anos, conhecido como um dos maiores caçadores ilegais da região Sul Fluminense. Ele foi detido na rua Adalto Magalhães de Castro, no bairro Paraíso, em Valença. Suspeito tem seis passagens pela polícia por crimes ambientais, incluindo maus tratos, caça ilegal e posse irregular de animais silvestres.

De acordo com os agentes, muitos materiais de caça foram apreendidos e uma grande quantidade de animais foram resgatados. Foram encontrados três espingardas, 39 projéteis, 232 cartuchos já utilizados, quatro aratacas, quatro alçapões, três redes, quatro potes com pólvora, um pote com balins e um pote com espoletas.

Entre os animais resgatados estão um vira-campo, dois bigodinhos, um trinca-ferro, dois tico-ticos, um papa-banana, um pintassilgo, uma coleira, um tico-tico da mata, três jacus e um gavião com as garras e esporas cortadas. Os agentes também encontraram uma capivara abatida no local.

O 2° SGT Carelo e os agentes Alair e G. Amaral realizaram a busca no local após denuncias de posse irregular de arma de fogo e de abates de animais silvestres realizadas por meio do programa Linha Verde, do Disque Denúncia. Eles foram recebidos pelo suspeito que chegou a afirmar que não possuía armas de fogo. Mas, após vasculharem a residência, os agentes encontraram o material ilegal e os animais. O homem foi encaminhado para 91ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Linha Verde

O Linha Verde é um programa do Disque Denúncia do Rio de Janeiro exclusivo para recebimento de informações sobre crimes ambientais. As denúncias ao Linha Verde podem ser feitas pelos números 0300-253-1177 (custo de ligação local) ou (21) 2253-1177. O serviço também disponibiliza o serviço via Internet, através do aplicativo para celular “Disque Denúncia RJ”, pelo WhatsApp através do (21) 99973-1177, pelo site do Disque Denúncia ou pelo Facebook. Em todos os canais o anonimato é garantido ao denunciante.