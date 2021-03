Matéria publicada em 9 de março de 2021, 10:12 horas

Imóvel localizado no Bracuí foi vistoriado após informações repassadas ao programa Linha Verde, do Disque Denúncia

Angra dos Reis – Uma denúncia de crime ambiental feita através do programa Linha Verde (0300 253 1177) do Disque Denúncia, levou policiais militares a identificarem, nessa segunda-feira (8), construções e obras supostamente irregulares em um sítio localizado na Estrada Santa Rita, no Bracuí, em Angra dos Reis. O caso foi registrado na 166ª DP (Angra dos Reis).

Policiais da Unidade de Policiamento Ambiental Juatinga fizeram contato com um funcionário e, ”assim que adentraram o sítio, observaram a construção de um muro de alvenaria – com cerca de 50 metros de extensão por dois de altura – , na parte de frente do terreno. Foi possível identificar ainda alicerces em alvenaria de um outro muro medindo 70 metros, além da instalação de uma quadra de areia para a prática esportiva com cerca de 50 metros quadrados”.

De acordo com o portal do Disque Denúncia, os agentes informaram que todas as intervenções foram realizadas infringindo a lei 12.651, que delimita as áreas de preservação permanente tendo em vista a passagem de um curso de água. Durante a fiscalização, também foi localizado um pássaro da fauna silvestre sem anilha mantido em cativeiro. Após a constatação da denúncia do Linha Verde, os agentes da 4ª UPAm indagaram o funcionário sobre as licenças ambientais necessárias, mas ele informou que só seu patrão, que não estava em casa, poderia informar. A equipe então se dirigiu à 166ª DP para o registro da ocorrência, tipificado no artigo 64 da lei de crimes ambientais, momento em que o dono do sítio chegou na distrital informando que ”de fato não possuía nenhuma autorização para aquelas intervenções em sua propriedade e tampouco licença específica para manter o coleiro preso em uma gaiola”.

Em Angra dos Reis, a população pode denunciar qualquer crime contra o meio ambiente ao Linha Verde, através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”. Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.

As informações são do Disque Denúncia *