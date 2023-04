PM amplia ações de segurança no Água Limpa, em Volta Redonda

Matéria publicada em 27 de abril de 2023, 12:57 horas

Volta Redonda – O 37º Batalhão de Polícia Militar realizou, nesta quarta-feira (26), a intensificação de ações preventivas à violência no bairro Água Limpa, em Volta Redonda. As equipes foram distribuídas estrategicamente em vários pontos do bairro, a fim de garantir a segurança da população.

Segundo os policiais, as ações também serão aplicadas em outros bairros e municípios da região.

Violência assusta

Na tarde do dia 24 de março, dois homens foram mortos a tiros na entrada do bairro, na Rua Eloy Pereira Pimentel, no Núcleo Santa Lúcia. As vítimas estavam em um Voyage prata, atingido por mais de 40 tiros. O crime teria sido motivado por uma disputa entre traficantes.

Denúncias sobre práticas criminosas podem ser feitas, de forma anônima, através do telefone 0800 0260 667.