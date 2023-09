PM aperta cerco em local de tentativa de homicídio em Paraty

Paraty – Policiais militares prenderam um suspeito de tráfico na Ilha das Cobras, local onde houve o disparo que atingiu o músico Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau. Embora a operação tenha ocorrido em local próximo ao da tentativa de homicídio contra o baterista do conjunto Ultraje a Rigor, a PM não confirma que o elemento faz parte da ação realizada contra o músico. Ele foi preso no mesmo local, e aparentemente faz parte da mesma facção, tendo sido detido em flagrante por crime de tráfico de drogas. A participação ou não do detido no crime será apurada pela Polícia Civil nas das investigações que já estão em andamento.

O preso estava em um endereço que foi alvo de denúncia anônima e apontou espontaneamente aos policiais um local onde havia uma pistola com dois carregadores e drogas. Foram apreendidos os seguintes materiais: uma pistola glock cal. 40 com a numeração raspada, dois carregadores de pistola calibre .40 , sendo um alongado, 35 munições que servem na pistola apreendida, um recipiente de vidro com 50 gramas de maconha, 130 frascos de cheirinho da loló e dezenove sacolas com cerca de 400 gramas de pasta-base de cocaína, ao todo.

O suspeito e os materiais apreendidos foram levados para a 167ª DP.