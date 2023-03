Matéria publicada em 19 de março de 2023, 08:26 horas

Barra do Piraí – Agentes do GAT da 1ª Companhia do 10º Batalhão de Polícia Militar apreenderam na manhã deste sábado (18), 109 pinos de cocaína, 45 tiras de maconha e três vidros de Loló após denúncia. O fato aconteceu no Morro do Gama, em Barra do Piraí.

A ocorrência foi registrada na 88ª DP.