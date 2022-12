PM apreende 10kg de drogas em esconderijo do CV no Siderlândia - Diário do Vale

PM apreende 10kg de drogas em esconderijo do CV no Siderlândia

Matéria publicada em 3 de dezembro de 2022, 09:29 horas

Volta Redonda – Uma operação liderada pela 1° Cia da Polícia Militar de Volta Redonda apreendeu uma grande quantidade maconha e cocaína nesta sexta-feira (2), em sítio no bairro Siderlândia, em Volta Redonda.

Os policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e da P2 chegaram ao esconderijo depois de uma denúncia chegar ao serviço de inteligência. No local, os policiais encontraram cerca de 8kg de maconha, 2 kg de cocaína. O sítio fica localizado na Rua Angra dos Reis.

Um homem que mora no local chegou a ser levado para a 93ª DP, mas foi liberado. Traficantes do Comando Vermelho usavam a área de mata do sítio para esconder a droga. Ninguém foi preso.