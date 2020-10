Matéria publicada em 31 de outubro de 2020, 09:16 horas

Três Rios – Policiais do 38º Batalhão da PM prenderam na sexta-feira, dia 30, dois homens suspeitos de tráfico de drogas, no Morro do Ataulfo, no bairro Triângulo, em Três Rios. No local, os agentes apreenderam 1,6 mil pinos de cocaína.

Os PMs chegaram a localidade, por meio de denúncia anônima. Os suspeitos e os entorpecentes foram levados para 108ª DP (Três Rios).