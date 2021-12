PM apreende 18 quilos de maconha que estavam escondidos em forro de telhado de escola em Três Rios

Matéria publicada em 16 de dezembro de 2021, 17:19 horas

Três Rios – Policiais militares apreenderam na manhã de quarta-feira, dia 15, 18 quilos de maconha em Três Rios. Os entorpecentes foram encontrados no forro do telhado de uma escola, no bairro Santa Terezinha.

Segundo um jornal de Três Rios, os agentes foram chamados até a escola, após um tablete de maconha embalada com fita adesiva cair do telhado do estabelecimento de ensino.

O material foi levado a 108ª DP (Três Rios). A polícia tenta descobrir a procedência da droga e quem as escondeu no forro da escola.