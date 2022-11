PM apreende 180 pedras de crack no Centro de Barra Mansa - Diário do Vale

PM apreende 180 pedras de crack no Centro de Barra Mansa

Matéria publicada em 28 de novembro de 2022, 12:57 horas

Criminoso abandonou a droga durante a fuga

Barra Mansa – A Polícia Militar apreendeu 180 pedras de crack, na tarde de domingo (27), no Centro de Barra Mansa. As drogas foram abandonadas na Rua Jorge Lóssio durante a fuga de um traficante.

Segundo os agentes, após denúncias de que um homem estava traficando na região, policiais militares foram ao local, onde avistaram o denunciado. O criminoso ao perceber a chegada da viatura, iniciou fuga pela linha férrea.

Durante buscas pelo local, foi encontrada uma sacola com as pedras de crack, que estava escondida no vão de um muro, próximo onde o acusado estava. Equipe levou o material para a 90ª DP, onde o caso foi registrado.