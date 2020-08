PM apreende 180 trouxinhas de maconha e 76 pedras de crack em Resende

Matéria publicada em 10 de agosto de 2020, 10:34 horas

Entorpecentes foram encontrados na tarde de domingo (9), no bairro Jardim Alegria

Resende – Policiais militares do 37º Batalhão apreenderam 180 trouxinhas de maconha e 76 pedras de crack na tarde de domingo (9), em Resende.

De acordo com a PM, os entorpecentes foram encontrados na Rua J, no bairro Jardim Alegria, após denúncia. Cientes da informação, os militares foram ao endereço e após buscas em um terreno baldio, encontraram todo o material dentro de uma bolsa. A PM afirma que na denúncia, foi informado que dois homens, em atitude suspeita, estariam vendendo drogas no endereço. Eles não foram localizados.

A ocorrência foi registrada na 89ª DP (Resende), local onde todo o material foi entregue e posteriormente, passará por perícia.