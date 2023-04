PM apreende 242 pinos de cocaína em Rio Claro

Matéria publicada em 30 de abril de 2023, 09:32 horas

Rio Claro – Policiais do 28º Batalhão de Polícia Militar, apreenderam 242 pinos de cocaína na noite deste sábado (29), em Rio Claro.

A droga foi encontrada dentro de uma bolsa, em um terreno ao lado de um bar no bairro Alambari. Dois jovens, de 22 e 23 anos, que estavam no local, assumiram propriedade do material.

Eles foram encaminhados, junto as drogas, para a 168º DP onde foram ouvidos e liberados.