PM apreende 3,5 kg de maconha em Pinheiral

Pinheiral– A Polícia Militar prendeu nesta segunda-feira (29) um homem de 30 anos que estava em posse de quatro tabletes de maconha – aproximadamente 3,5 kg da droga. Ele foi detido na Avenida Beira Rio, no Parque Maíra. O suspeito estava em um veículo azul quando, ao notar a presença da viatura, fugiu. Guarnições da PM permaneceram em patrulha e conseguiram visualizar o suspeito com uma bolsa preta em mãos, correndo em direção ao mato.

Os policiais foram atrás dele e conseguiram detê-lo. As drogas estavam na bolsa preta. Aos agentes, o homem disse que havia buscado a droga em Barra Mansa e que um comparsa estava no carro azul. Ao fazer buscas no entorno, os PMs encontraram o veículo com as portas abertas, abandonado. O suspeito preso usava uma tornozeleira eletrônica pois estava respondendo em liberdade pelo crime de roubo, cometido em Pinheiral, e tráfico, em Volta Redonda. O homem foi conduzido à 101ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado.