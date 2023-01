PM apreende 414 pinos de cocaína em Barra do Piraí - Diário do Vale

Matéria publicada em 10 de janeiro de 2023, 08:10 horas

Barra do Piraí – Agentes do 10º Batalhão de Polícia Militar apreenderam 414 pinos de cocaína na tarde deste domingo (8), em Barra do Piraí. O fato aconteceu no bairro Caixa D’Água, onde a equipe teria ido para verificar uma informação de que estaria tendo tráfica na área.

No local, foram encontrados 360 pinos de cocaína e 10 pequenos tabletes de maconha.

Em seguida, os policias receberam uma nova denúncia de tráfico de drogas em uma residência. Ao chegar na casa, encontraram 54 pinos de cocaína, um celular e R$ 137 em dinheiro. Um das envolvidas foi encontrado e encaminhada para a 88ºDP, onde foi ouvida e liberada.