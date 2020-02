PM apreende 590 sacolés de cocaína e 140 tabletes de maconha em Valença

Matéria publicada em 11 de fevereiro de 2020, 12:54 horas

Suspeito tentou fugir, mas caiu de uma laje e quebrou o pé

Valença – A Polícia Militar apreendeu na noite de segunda-feira (10), 590 sacolés de cocaína e 140 tabletes pequenos de maconha, em Valença. As drogas estavam na posse de um jovem, na Rua Enrico Lengruber, no bairro Parque Pentagna. Com ele também foram apreendidos R$ 277.

Os agentes receberam a informação, através de denúncia anônima, que uma pessoa estaria levando drogas para o município.

No local, os policiais avistaram o jovem, que tentou fugir com uma bolsa. Durante a perseguição, ele caiu de uma laje e quebrou o pé.

O suspeito e os materiais apreendidos foram levados para a 91ª DP (Valença).