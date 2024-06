PM apreende 5kg de cocaína na Candelária, em Volta Redonda

Volta Redonda – A Polícia Militar apreendeu nesta segunda-feira (17) cinco quilos e 600 gramas de cocaína numa área de mata próxima à Rua F, no bairro Candelária. Uma guarnição GAT de 1ª Cia, em posse de informações sobre a existência de tráfico de drogas no local, fez uma incursão e conseguiu encontrar, após a varredura, um tonel enterrado contendo cinco tabletes de cocaína, de 1kg cada; 600 gramas da mesma droga e 10 mil pinos vazios. O material apreendido foi levado para a 93ª Delegacia de Polícia.

