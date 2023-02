PM apreende 600 pinos de cocaína após troca de tiros em Angra - Diário do Vale

Matéria publicada em 5 de fevereiro de 2023, 09:05 horas

Angra dos Reis – Agentes do 33º Batalhão de Polícia Militar apreenderam na tarde deste sábado (4), cerca de 600 pinos de cocaína após uma troca de tiros no Morro da Glória 2, em Angra dos Reis.

Após receberem informações do Disque Denúncia, a equipe viu dois homens com atitude suspeita e em uma tentativa de se aproximar, foram atacados por tiros. Os policiais revidaram a agressão e com o cessar fogo, vasculharam a área, onde encontraram a droga.

O material foi encaminhado para a 166ª DP, onde foi feito registro da ocorrência.