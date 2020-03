Matéria publicada em 18 de março de 2020, 12:11 horas

Barra do Piraí – Dois homens, não identificados, trocaram tiros com policiais militares em Barra do Piraí. O tiroteio foi na terça-feira (17), no bairro Roseira. Ninguém ficou ferido.

A dupla conseguiu fugir, abandonando 774 cápsulas de cocaína. A droga foi levada para a 88ª DP (Barra do Piraí).