PM apreende 82 tabletes de maconha e 28 sacolés de cocaína em Barra do Piraí - Diário do Vale

Matéria publicada em 20 de janeiro de 2023, 15:32 horas



Barra do Piraí – Policiais do 10° Batalhão de Polícia Militar apreenderam na manhã desta sexta-feira (20) uma vasta quantidade de drogas durante uma operação no bairro Morro da Gama, em Barra do Piraí.

Durante a operação, os policiais vasculharam várias casas abandonadas que poderiam ser utilizadas para o tráfico de drogas no local. Os agentes encontraram, no total, 82 tabletes de maconha e 28 sacolés contendo pó branco. Todo o material foi levado para a 88° DP.