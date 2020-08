PM apreende 85 filetes de maconha em Paraíba do Sul após denúncia

Matéria publicada em 15 de agosto de 2020, 13:28 horas

Paraíba do Sul – Policiais militares do 38º Batalhão apreenderam uma carga de maconha na manhã de sexta-feira(14), no Morro da Torre, localizado no bairro Grotão, em Paraíba do Sul, após denúncias de tráfico.

De acordo com a PM, os militares fizeram cerco em local de difícil acesso, e chegaram a identificar um suspeito, que conseguiu fugir após a chegada da polícia. Durante buscas, os agentes encontraram 85 filetes de maconha prensada, totalizando 300 gramas da droga.

Todo o material foi encaminhado para a 107ª DP (Paraíba do Sul).