PM apreende 9kg de cocaína no Carambita, em Valença

Valença – Agentes da Polícia Militar apreenderam 9kg de cocaína na noite desta terça-feira (9), na Rua 29 de Setembro, no bairro Carambita, em Valença. O suspeito, de 23 anos, conseguiu fugir do local durante o cerco policial, mas abandonou o próprio CPF e uma conta de água no nome de um parente junto do material ilícito.

Segundo apurado pela reportagem, os agentes do 10º Batalhão de Polícia Militar realizaram um cerco no local após receberem informações sobre um ponto de tráfico de drogas próximo à quadra poliesportiva do bairro. O suspeito, ao notar a aproximação da PM, fugiu por uma área de mata e abandonou uma mochila contendo 1010 pinos de cocaína, 1187 tambores de cocaína, 878 invólucros de cocaína, o próprio CPF e uma conta de água no nome de um parente.

Com a identidade do suspeito, os policias foram até o endereço, onde fizeram contato com um parente. Os agentes realizaram buscas no local e foram informados que o suspeito havia saído às pressas gritando que teria que fugir e que “agora que deu ruim”.

O material apreendido foi periciado e está avaliado em aproximadamente R$ 75 mil. O suspeito, que é apontado como uma dos gerentes do tráfico do local, está sendo procurado pela polícia. O caso foi registrado na 91ª DP.