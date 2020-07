PM apreende adolescente com 300 pinos de cocaína em Paraíba do Sul

Matéria publicada em 8 de julho de 2020, 10:08 horas

Paraíba do Sul – Uma jovem, de 17 anos, foi apreendida por policiais do 38º Batalhão na noite desta terça-feira (07), em Paraíba do Sul, por suspeita de tráfico de drogas. De acordo com a PM, 300 pinos de cocaína foram encontrados dentro da bolsa da adolescente, após denúncia de um policial militar que estava de folga. Equipes em patrulhamento na Estrada José Romero Gamboa, distrito de Werneck, abordaram a jovem e efetuaram o flagrante.

A jovem foi vista na garupa de uma motocicleta enquanto o policial de folga passava pelo local e foi reconhecida por envolvimento com tráfico de drogas. Os policiais, então, fizeram buscas à moto e localizaram o veículo. O condutor, um jovem de 19 anos, disse não saber da droga, fato confirmado pela jovem.

Ela foi encaminhada à 107ª DP (Paraíba do Sul). A mãe da adolescente foi informada e acompanhou a jovem até a unidade. Após o flagrante, a jovem foi autuada pelo crime de tráfico de drogas e liberada em seguida para responder em liberdade.