PM apreende adolescente com pistola e cocaína em Barra Mansa

Matéria publicada em 12 de março de 2020, 15:30 horas

Barra Mansa – Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido por policiais do 28º BPM, na manhã desta quinta-feira, 12, na Rua Valdomiro Perez Gonçalves, no bairro Paraíso de Cima, em Barra Mansa. Com ele, segundo a PM, uma pistola calibre 40 mm, 128 cápsulas de cocaína, munições, carregadores, rádios comunicadores e uma balança de precisão, foram encontrados.

As apreensões foram possíveis após os agentes receberem denúncias sobre o tráfico de drogas na localidade. De acordo com os policiais, durante as buscas, um homem foi visto com uma mochila, e, ao tentarem fazer uma abordagem, o suspeito foi visto jogando o objeto em uma mata, fugindo em seguida.

Ainda de acordo com a PM, os agentes entraram em um cômodo próximo ao local, onde o adolescente apreendido foi surpreendido enquanto dormia. Ao notar a presença da polícia, o rapaz chegou a gritar “perdi”, entregando todo o material.

Ele foi encaminhado para a 90ª DP (Barra Mansa).