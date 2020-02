PM apreende adolescente de 14 anos e 29 pedras de crack em Resende

Matéria publicada em 24 de fevereiro de 2020, 09:11 horas

Resende – A PM (Polícia Militar) apreendeu 29 pedras de crack com um adolescente de 14 anos, na tarde de domingo (23), em Resende. O flagrante ocorreu no bairro Cidade Alegria, quando policiais notaram o menor saindo do meio de um valão.

Ao notar a presença da polícia, o adolescente jogou um porta óculos no chão, onde estavam escondidas as drogas, e tentou fugir. Diante da situação, os policiais procuraram o menino e sua mãe, que foram conduzidos para a 89ª DP(Resende).

O adolescente foi autuado, ouvido e liberado junto com a mãe, que foi orientada a apresentar o filho ao Juizado da Infância e Juventude quando for requisitado.

O material apreendido permaneceu na delegacia e segundo a PM, as 29 pedras de crack equivalem a 14,5 gramas da droga.