PM apreende adolescente e homem com arma e drogas no Coqueiros

Matéria publicada em 13 de maio de 2023, 11:12 horas

Um homem, de 34 anos, foi detido e um adolescente, 16, apreendido no final da tarde desta sexta-feira (12), com uma pistola de fabricação israelense e drogas, em Volta Redonda. O caso aconteceu na Rua J, no bairro Coqueiros.

Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar foram até o bairro verificar denúncia de que estariam armados e traficando em um escadão, onde encontraram a dupla. Com eles foi encontrada uma pistola, dois carregadores, 34 munições, 204 pinos de cocaína, um rádio transmissor, um cinto tático, uma touca ninja, dois celulares, uma mochila e R$ 55 em dinheiro.

Os dois foram conduzidos até a 93ª DP para registro da ocorrência, onde permaneceram apreendidos.