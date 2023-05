PM apreende adolescente e três homens por tráfico no Roma II

Matéria publicada em 8 de maio de 2023, 13:19 horas

Volta Redonda – Policiais Militares do 28º Batalhão apreenderam na tarde deste domingo (7), três homens e um adolescente por suspeita de tráfico de drogas, no Bairro Roma II, em Volta Redonda. O caso aconteceu na Estrada Cabeceira do Brandão, em um condomínio Minha Casa, Minha Vida.

Os agentes teriam ido até o local, após receber denúncia de que estariam traficando no condomínio. Com os suspeitos foram apreendidos 301 pinos de cocaína, 18 trouxinhas de maconha, 20 pedras de crack, dois rádios transmissores, dois celulares e R$ 175 em dinheiro.

Os quatro foram encaminhados para a delegacia de Volta Redonda, onde o adolescente foi autuado por tráfico de drogas e os três homens foram presos.