PM apreende arma e munições em Paraty

Paraty – Policias militares apreenderam na madrugada deste domingo (7), arma e munições em Paraty. Um revólver cal. 357 com 23 munições e um carregador 9mm com três munições.

Os agentes estavam em patrulhamento pelo bairro Pontal, quando populares informaram que um grupo armado teria abordado dois policiais de folga no bairro Jabaquara. No local, as vítimas confirmaram a informação.

Os suspeitos chegaram a ser vistos, mas fugiram, deixando o material para trás.

A ocorrência foi registrada na 167ª DP.