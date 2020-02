PM apreende armas, drogas e uma granada em operações

Matéria publicada em 16 de fevereiro de 2020, 17:15 horas

Informações e denúncias repassadas aos policiais ajudaram a fazer apreensões no fim de semana

Volta Redonda – A Polícia Militar apreendeu armas, drogas e até uma granada em operações realizadas no fim de semana em Volta Redonda. Na ação de maior expressão, os policiais do 28º Batalhão apreenderam uma pistola, uma granada e farta quantidade de drogas no bairro Vale Verde. O material estava com quatro pessoas, que foram detidas.

Os policiais receberam denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas e de pessoas que exibiam armas, amedrontando moradores. Com isso, agentes do serviço reservado (P-2) do Batalhão armaram um cerco e conseguiram prender o quarteto, com o material descrito.

No sábado, na Rua Dom Pedro I, no Santo Agostinho, um homem foi preso com um revólver calibre 38, da marca Taurus. Assim como ocorreu no Vale Verde, os PMs chegaram ao suspeito a partir de denúncias de populares. Pelas informações, dois homens estavam exibindo uma arma na rua. O homem que estava com a arma na cintura foi detido e o outro foi ouvido e liberado.

Ainda no sábado, um homem que disse fazer segurança particular foi detido quando passava de carro pelo Conforto. Ele estava em uma caminhonete Amarok preta e os PMs receberam informações que o motorista estava armado. O carro foi abordado e com o homem foi encontrada uma pistola calibre 380, com 15 munições.

Importância das denúncias

Na edição deste domingo, dia 16, o DIÁRIO DO VALE trouxe uma reportagem falando justamente sobre a importância da denúncia anônima de populares no combate à criminalidade. O conteúdo tinha um balanço das ligações recebidas e repassadas pelo programa “Disque Denúncia”, que é tocado pelo Instituto MOVRIO desde 1995.

Levando em conta o mês de janeiro de 2020 em Angra dos Reis, Volta Redonda, Resende e Barra Mansa, a central do instituto recebeu 255 chamadas ou mensagens para denunciar práticas criminosas. A cidade litorânea, com 172 ligações, e Volta Redonda, com 52, concentram a maioria das denúncias feitas pelo telefone 0300 253 1177. Nos primeiros 31 dias do ano, o instituto registrou 22 ligações ou mensagens denunciando práticas criminosas em Barra Mansa. Já Resende tem uma baixa relação com o “Disque Denúncia” do MOVRIO, pois foram apenas 9 ligações no mês de janeiro de 2020.

Em entrevista ao jornal, o comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar (Angra dos Reis), tenente Sídney Bernardes, disse que o apoio da população é fundamental para o sucesso no combate à criminalidade. “A polícia em geral, mas principalmente a PM, tem seus maiores sucessos quando as pessoas contribuem, seja presencialmente ou fazendo contato por telefone. Esse contato nos traz informações muito valiosas, capazes de permitir um planejamento mais efetivo. Sabemos, por exemplo, por entrar e sair de uma comunidade ou saber por onde os bandidos fogem quando chegamos”, disse o tenente.