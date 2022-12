PM apreende armas e drogas no Água Limpa - Diário do Vale

PM apreende armas e drogas no Água Limpa

Matéria publicada em 10 de dezembro de 2022, 08:11 horas

Volta Redonda – Agentes do 28º Batalhão da Polícia Militar apreenderam no fim da tarde desta sexta-feira, 9, uma grande quantidade de drogas, armas e munição, no bairro Água Limpa, em Volta Redonda.

Foram recebidas informações de que estariam traficando e portando arma de fogo na localidade. As equipes se dividiram para fazer um cerco e foram avistados, fazendo com que os suspeitos fugissem. Uma mochila preta foi deixada, contendo cocaína, maconha, dois rádios de comunicação, uma base, uma roupa ghillie, duas lanternas de emergência e duas toucas.

Mais abaixo no mesmo beco, dois homens foram pegos em flagrante tentando se desfazer de um revólver cal. 38 com cinco munições intactas, um rádio de comunicação e um celular.

Os dois foram conduzidos até a 93º DP de Volta Redonda, onde foi descoberto que um dos suspeitos estava com mandado de prisão em aberto e o segundo completava 18 anos na data.