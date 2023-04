PM apreende armas e munições no Novo Surubi, em Resende

Matéria publicada em 28 de abril de 2023, 20:45 horas

Dois homens foram detidos

Resende – Policiais do 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM) apreenderam nesta sexta-feira (28) um revólver calibre 38 e 23 munições do mesmo calibre no bairro Novo Surubi. Durante o patrulhamento, os PMs abordaram dois homens – um deles com uma mochila. Um deles, que tinha anotações criminais por homicídio, tráfico de drogas, associação ao tráfico e ameaça, foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e preso. O outro foi ouvido como testemunha e liberado. O caso foi registrado na 89ª Delegacia de Polícia (DP).

Imagem cedida pela Polícia Militar