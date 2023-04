PM apreende barril com drogas em Barra do Piraí

Matéria publicada em 25 de abril de 2023, 09:34 horas

Foram encontrados maconha, crack e cocaína

Barra do Piraí – Através de informações do Disque Denúncia, agentes do 10º Batalhão de Polícia Militar apreenderam, na tarde desta segunda-feira (24), uma grande quantidade de drogas, no bairro Química, em Barra do Piraí.

Os policiais foram à Rua Prefeito Heitor Favieri, onde observaram dois suspeitos citados na denúncia, que estariam no local para comercializar as drogas. Ao perceberem a presença da guarnição, eles fugiram por uma área de mata e não foram alcançados.

Durante buscas pela região, os militares encontraram um barril, que estava enterrado, com todo o material. Foram apreendidos 1464 trouxinhas de maconha, 1420 pedras de crack e 810 pinos de cocaína, etiquetados com diversos valores.

O material apreendido foi levado à 88ª DP (Barra do Piraí), onde a ocorrência foi registrada.