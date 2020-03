PM apreende caixas de cervejas com nota fiscal adulterada

Matéria publicada em 12 de março de 2020, 10:19 horas

Barra Mansa – Policiais militares apreenderam na madrugada desta quinta-feira (12), 25 caixas de cerveja. Motivo: o caminhoneiro, responsável pelo transporte das bebidas, apresentou nota fiscal, em desacordo com a mercadoria.

Os PMs solicitaram a presença de um auditor da Receita Fiscal Estadual, no local da apreensão. A ocorrência foi encaminhada para o posto do órgão (Nhangapi), às margens da Via Dutra, em Itatiaia.