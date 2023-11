PM apreende carregamento de drogas no Morro da Caixa d’Água, em Angra

Angra dos Reis – Policiais militares prenderam, na manhã desta sexta-feira (24), um homem e uma carga de drogas vindas de Nova Holanda, no Rio de Janeiro, no Morro da Caixa d’Água, em Angra dos Reis. Foram apreendidas 250 garrafinhas de lança-perfume, quatro galões e cinco litros de lança-perfume, 200 comprimidos de ecstasy e 300 frascos vazios.

Carga foi encontrada após policiais em patrulha perceberem um grupo de pessoas de fugirem com a aproximação da viatura. Um dos suspeitos foi encontrado em um bar com uma chave de um carro. Os agentes questionaram a localização do carro e foram guiados pelo homem até o local, no Morro do Carmo. Dentro do veículo, a equipe encontrou todo o material ilícito descrito e o suspeito informou que as drogas teriam vindo de Nova Holanda, no Rio de Janeiro.

O material, o veículo e o suspeito foram encaminhados para a 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.