PM apreende carro clonado em Miguel Pereira

Miguel Pereira – Uma guarnição da Polícia Militar apreendeu na manhã desta quarta-feira (24) um veículo Chevrolet Agile branco clonado. De acordo com informações apuradas pela reportagem, a apreensão aconteceu na Avenida Marechal Rondon, quando os policiais receberam a informação de que o carro estaria circulando pelo local. Um cerco foi feito e as divergências entre os números do chassi e a documentação apresentada foram confirmadas. O caso foi registrado na 96ª Delegacia de Polícia.