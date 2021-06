Matéria publicada em 18 de junho de 2021, 08:23 horas

Drogas foram encontradas no bairro Ano Bom após denúncia anônima; ninguém foi preso

Barra Mansa – Policiais militares do 28º Batalhão apreenderam, na tarde de quinta-feira (17), grande quantidade de entorpecentes em Barra Mansa. Segundo a PM, foram apreendidos cerca de 43 quilos de maconha e 11 quilos de cocaína. A ocorrência foi registrada na 90ª DP.

A PM informou que os entorpecentes foram encontrados dentro de três tonéis, enterrados, na Rua Cabo Cesário, no bairro Ano Bom, após denúncia de tráfico, dando conta que quatro homens, armados, estariam vendendo drogas no local. Com a aproximação da Polícia Militar, todos conseguiram fugir. Dois teriam sido identificados.