PM apreende cocaína e prende dois suspeitos em Porto Real - Diário do Vale

Matéria publicada em 31 de março de 2023, 10:39 horas

Porto Real – Policiais do 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM) apreenderam 60 pinos de cocaína e 01 caderneta, que seria utilizada para a contabilidade do tráfico de drogas, na madrugada desta sexta-feira (31).

A ação aconteceu no bairro Freitas Soares, onde os PMs, em patrulhamento, avistaram um suspeito tentando se esconder atrás de um veículo. Durante a abordagem, o rapaz confessou que havia drogas guardadas em sua casa.

A guarnição da PM foi ao imóvel, onde encontrou a namorada do suspeito. As drogas e a caderneta estavam sobre um móvel do quarto do casal. Tanto os entorpecentes quanto o casal foram conduzidos à 100ª Delegacia de Polícia (DP). Eles foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.