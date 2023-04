PM apreende cocaína em Itatiaia

Matéria publicada em 26 de abril de 2023, 09:04 horas

Itatiaia – Policiais militares apreenderam, na noite desta terça-feira (25), 13 pinos de cocaína, na Vila Pinheiro, em Itatiaia. Ninguém foi preso.

Por volta das 20h20, agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar patrulhavam a Rua do Ipês, quando observaram um homem que, ao perceber a presença dos militares, fugiu para uma área de mata, deixando as drogas para trás.

A ocorrência foi registrada na 99ª DP.