PM apreende cocaína em Miguel Pereira - Diário do Vale

Matéria publicada em 24 de janeiro de 2023, 08:19 horas

A Polícia Militar apreendeu uma certa quantidade de cocaína, na noite desta segunda-feira (23), em Miguel Pereira.

Segundo informações do 10º Batalhão, os agentes estavam na RJ-125, na altura do km 44, no bairro Governador Portela, quando observaram o condutor de um veículo em atitude suspeita. Ao realizarem a abordagem, os policiais encontraram, na parte inferior do veículo, três sacolas com as drogas.

Diante dos fatos, eles procederam à 96ª DP, onde a ocorrência foi registrada.