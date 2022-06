PM apreende droga com homem em Valença

Matéria publicada em 24 de junho de 2022, 10:52 horas

Valença – Policiais militares apreenderam drogas que estavam escondidas numa sapateira e embaixo da cama no quarto de um homem, de 27 anos, que foi preso em Valença. O flagrante foi no apartamento do suspeito na quinta-feira (23), na Rua dos Bombeiros, no bairro Santa Rosa II.

No imóvel foram apreendidos 49 pinos de cocaína, 15 tabletes de maconha e 24 tiras da mesma droga. Também foi encontrado um celular e R$ 428. Levado para a Delegacia de Valença, o homem foi indiciado por tráfico de drogas, permanecendo preso.