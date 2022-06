PM apreende droga em condomínio no Roma

Matéria publicada em 2 de junho de 2022, 11:37 horas

Volta Redonda – Agentes do Serviço reservado (P2) e do Grupamento de Ações Táticas (GAT), do 28º Batalhão da PM, apreenderam 238 pinos de cocaína, 44 trouxinhas de maconha, grampeadores e material para embalar drogas. O material foi encontrado num condomínio, na Estada da Companhia, no bairro Roma, em Volta Redonda.

Ninguém foi preso. Ao chegaram ao local, os agentes observaram um grupo de homens correndo em direção a uma área de mata.

As drogas forma levadas para a Delegacia de Volta Redonda.