PM apreende droga em condomínio no Santa Cruz

Matéria publicada em 29 de junho de 2022, 11:36 horas

Volta Redonda – Policiais militares apreenderam droga na terça-feira (28), no condomínio Inga I, às margens da Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Santa Cruz. Ninguém foi preso.

Foram apreendidos 81 pinos de cocaína e 31 trouxinhas de maconha. Os entorpecentes foram levados para a Delegacia de Volta Redonda.

Menor é apreendido com pistola na Vila Brasília

Um adolescente foi apreendido também na terça-feira, com uma pistola de calibre 9 milímetros, uma carregador e sete munições. Levado para a 93ª DP, o menor passou a responder por ato de infração análogo ao porte ilegal de arma.