PM apreende droga em terreno em Paraíba do Sul

Matéria publicada em 7 de novembro de 2022, 13:21 horas

Paraíba do Sul – Após informações repassadas pelo Disque Denúncia do 38º Batalhão da PM, policiais militares apreenderam no sábado (5), 115 pinos de cocaína e 80 buchas de maconha. Os entorpecentes estavam num terreno no distrito de Werneck, em Paraíba do Sul.

Os agentes tinham informação de que traficantes vindos do Rio de Janeiro estariam embalando drogas. Nenhum suspeito foi encontrado no local. O material apreendido foi levado para a 107ª DP (Paraíba do Sul).