PM apreende drogas após fuga criminosos em Barra do Piraí

Barra do Piraí – Agentes do 10º Batalhão de Polícia Militar apreenderam drogas, na tarde deste domingo (10), que foram abandonadas por traficantes no bairro Vale do Ipiranga, em Barra do Piraí.

Foram apreendidas durante a ação: 100 tiras de maconha, 101 pedras de crack, 74 pinos de cocaína e um celular.

Segundo a PM, os policiais foram até o local após receberem denunciais sobre um ponto de tráfico de drogas. Ao notarem a aproximação da viatura, os criminosos fugiram por uma área de mata e abandonaram o material entorpecente durante a fuga.

As drogas foram apreendidas e levadas à 88ª DP, onde a ocorrência foi registrada.