PM apreende drogas após fuga de suspeito em Volta Redonda

Volta Redonda – Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar apreenderam, na manhã desta sexta-feira (8), 44 pinos de cocaína na Rua Dom Pedro, no bairro Ponte Alta, em Volta Redonda. O material foi abandonado por um homem de 32 anos que fugiu do local durante a abordagem.

Ao iniciarem a abordagem de uma motocicleta de aplicativo, os policiais notaram o nervosismo do passageiro que, assim que o condutor parou o veículo, arremessou uma sacola plástica contendo os entorpecentes e fugiu correndo do local. Durante a fuga, o suspeito acabou deixando um celular cair no chão.

O aparelho e as drogas foram apreendidos e levados à 93ª DP, onde a ocorrência foi registrada.