PM apreende drogas após troca de tiros em Angra

Angra dos Reis – Os policiais militares de Angra dos Reis apreenderam 32 tabletes de maconha, 41 tiras de maconha, 81 pedras de crack, 143 pinos de cocaína, oito frascos de cheirinho da loló e cinco comprimidos de ecstasy na última quarta-feira (23), no Morro Santo Antônio, durante uma operação realizada por policiais militares do Serviço Reservado do 33º BPM, que teve como objetivo, averiguar uma denúncia recebida através do Disque Denúncia Angra (0300 253 1177).

A equipe da P2, seção de inteligência da PM, se deslocou à localidade conhecida como Manteigão, onde identificou pelo menos três pessoas que estariam realizando a venda de substâncias entorpecentes. Ao tentar realizar a abordagem, os suspeitos dispararam conta os policiais militares, que revidaram.

Após varredura no local, os agentes encontraram uma sacola preta em cima de uma mesa, que apreenderam. Após percorrer o trajeto feito pelos suspeitos, os policiais do Serviço Reservado observaram duas mulheres na parte de cima de uma casa abandonada e mais duas pessoas na parte de baixo desse imóvel, além de um rádio transmissor caído no chão. Todos foram conduzidos à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

A Polícia Militar solicita a população de Angra dos Reis, que contribua com o trabalho das autoridades, denunciando qualquer atividade criminosa, localização de bandidos, armas e drogas ao Disque Denúncia. O serviço funciona 24h por dia, sete dias da semana, através dos telefones 0300 253 1177 e (21) 2253 1177 – ambos com WhatsApp anonimizado – técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa.

É possível denunciar também pelo App “Disque Denúncia RJ” ou através do site (www.disquedenuncia.org.br). Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.